アメリカのトランプ大統領は7日、与野党の対立により政府機関の一部閉鎖が続いていることについて、野党・民主党による「カミカゼ攻撃のようなものだ」と述べました。アメリカ議会では、医療保険の補助金延長などを巡り与野党が対立し、予算案が議会を通過せず政府機関の一部閉鎖が続いています。こうした中、トランプ大統領は7日、野党・民主党の対応を「カミカゼ攻撃のようだ」と述べ、第二次世界大戦中に捨て身の攻撃を行った旧