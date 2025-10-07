編集部宛に悲痛なメール…米国帰りの母が抱いた少年野球界への“違和感”9月某日、Full-Countの少年野球部門、First-Pitch編集部に1通のメールが届いた。「はじめまして。長年米国で生活し、今年日本へ帰国したA（仮名）と申します。日本の硬式野球クラブチームで、大きなカルチャーショックを受けました」。記されていたのは、理不尽がはびこるチーム運営、指導方針、保護者の負担……。日本の少年野球を取り巻く環境に衝撃を受