サンワサプライ株式会社は、17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットに対応した卓上スタンド「PDA-STN83BK（伸縮タイプ）」「PDA-STN84BK（3関節アームタイプ）」「PDA-STN85BK（クランプタイプ）」を発売した。利用シーンや設置場所に合わせて、上下伸縮アームスタンド・3関節アームスタンド・クランプ式3関節アームホルダーの3タイプから選択できる。自由な高さ・角度調整、縦横回転に対応する。■モバイルモニターに最適