£Í£Ì£Â¤Ï£±£°·î¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡½¥«¥Ö¥¹¤Î£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££Ð£Ó¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤¢¤ëÅê¹Æ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤À¡£