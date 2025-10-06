スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、ハロウィーンシーズンの新商品「アサイー ベリー フラペチーノ」（黒猫フラペチーノ）を10月10日から期間限定で発売します。黒猫モチーフのアイテムも同日発売同商品は「黒猫フラペチーノ」の名の通り、猫耳チョコレートをあしらった「まるで黒猫がいたずらしているような」見た目が特長の商品です。フラペチーノのベースには、アサイーに加え、ラズベリー、カシス、ブ