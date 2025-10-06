３日、娘子関風景区を散策する観光客。（陽泉＝新華社記者／陳志豪）【新華社太原10月6日】中国山西省陽泉市の娘子関（じょうしかん）風景区は国慶節と中秋節に伴う大型連休（10月1〜8日）を迎え、多くの観光客でにぎわっており、各地から訪れた観光客が古代の関楼や城壁に登り、美しい自然を一望しながら歴史の移ろいを感じ取っている。３日、娘子関風景区を散策する観光客。（陽泉＝新華社記者／陳志豪）娘子関は山西省と河