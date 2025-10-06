阿南市の那賀川流域で10月6日、サイクリングを楽しむ大会が開かれました。（参加者）「職場の仲間と一緒に走るので気持ちよく楽しんで完走したい」「全員そろって完走します頑張るぞ！」この大会は、サイクリング愛好家たちの健康増進と親睦を深める目的で開かれました。スタート地点の阿南市羽ノ浦町の那賀川河川敷には、県内をはじめ神奈川県や兵庫県などから280人が参加しました。大会は、約130キロと約70キロの2つコ