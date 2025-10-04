高校野球、秋の四国大会出場をかけた徳島県大会は、4日、準決勝2試合が行われました。第1試合、徳島商業対鳴門渦潮は、4対0で徳島商業が、第2位試合、海部対阿南光は7対1で阿南光が勝ち、それぞれ決勝へと駒を進めました。5日は午前10時から3位決定戦が、午後1時半から決勝が行われ、上位3校が四国大会へ出場します。