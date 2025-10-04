30年後、あなたのお金の価値は「半分」に？ まじめに働くだけでは貧しくなるインフレの「シビアな現実」「まじめに働いていても、あなたのお金はこれからも減っていく」。その原因は、インフレだけではない。消費税、介護保険、年金……。私たちを取り巻く状況は、どんどんシビアになっているのが現実だ。著書に『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』がある永江将典氏が、そんな現実と対抗するための心がまえを教える