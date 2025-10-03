シュゼット・ホールディングス（兵庫県西宮市）が展開する洋菓子ブランド「シーキューブ」が、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」とコラボしたパッケージになった焼き菓子「サクッチ・ホロッチ」を10月10日にシーキューブ公式オンラインショップで発売します。同商品の「冬のミャクミャクサクッチホロッチ 8個入」のパッケージは、「ミャクミャク初めての冬体験」がテーマになって