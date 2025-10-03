シュゼット・ホールディングス（兵庫県西宮市）が展開する洋菓子ブランド「シーキューブ」が、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」とコラボしたパッケージになった焼き菓子「サクッチ・ホロッチ」を10月10日にシーキューブ公式オンラインショップで発売します。

同商品の「冬のミャクミャク サクッチホロッチ 8個入」のパッケージは、「ミャクミャク初めての冬体験」がテーマになってあり、マフラーと帽子を着用したミャクミャクが描かれたデザイン。個包装フィルムでは、ミャクミャクの後ろ姿が描かれています。10月11日から関西エリアでも販売されます。

また、東京・浅草寺の「雷門」とミャクミャク、サクッチ・ホロッチがコラボした「東京出張 ミャクミャク サクッチホロッチ 8個入」も発売。パッケージでは、大阪から東京へ出張したミャクミャクがテーマになっていて、雷門の上でミャクミャクがポーズを決めた姿が描かれています。11月1日から関東エリアでも販売されます。

両商品は公式ライセンス商品で、価格はともに972円（税込み）です。