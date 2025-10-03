2025年10月4日（土）24時10分よりNHK総合にて放送を開始するTVアニメ『キングダム』第6シリーズ、放送のスタートを記念した、「アニメ『キングダム』第6シリーズスタート直前！激励PV」が公開された。本作は『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて大人気連載中の原泰久による漫画『キングダム』のTVアニメーション作品。原作コミックスは発行部数累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画『キングダム 大将軍の帰還』