【キングダム】第6シリーズスタート直前！ 激励PVを公開
2025年10月4日（土）24時10分よりNHK総合にて放送を開始するTVアニメ『キングダム』第6シリーズ、放送のスタートを記念した、「アニメ『キングダム』第6シリーズスタート直前！激励PV」が公開された。
本作は『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて大人気連載中の原泰久による漫画『キングダム』のTVアニメーション作品。
原作コミックスは発行部数累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画『キングダム 大将軍の帰還』が公開、興行収入80億円の大ヒットを記録した。
物語は春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信（CV：森田成一）と、後の始皇帝となる若き王・エイ政（CV：福山 潤）の活躍を描いた中華戦国大河ロマン。
TVアニメはこれまで第1シリーズ（NHK BSプレミアムにて2012年6月〜2013年2月）、第2シリーズ（2013年6月〜2014年3月）、第3シリーズ（2021年4月〜10月）、第4シリーズ（2022年4月〜10月）、第5シリーズ（2024年1月〜3月）が放送された。そしていよいよ明日2025年10月4日（土）よりNHK総合にて第6シリーズが放送開始される。
このたび、「アニメ『キングダム』第6シリーズスタート直前激励PV」が公開された。今回公開されたのは、今夏に実施した横浜大世界・神戸南京町での信のパネル＆王騎の矛展示企画の際に、アニメ『キングダム』のファンからの熱い想いやコメントを詰め込んだ、第6シリーズスタートに向けて期待の高まる映像となっている。
受け継いでから一度も手にしていなかった王騎の矛を、ついに手に取り戦場へ向かう信は果たしてどのような活躍を見せるのか。王騎の遺志を継いで天下の大将軍への道を駆け上がる信に注目だ。
中華統一に向け始まる「ギョウ」を攻める戦争で、王騎の魂を引き継ぎ奮闘する信と秦軍の行方は……！？
第6シリーズは明日深夜よりスタート。お楽しみに。
＞＞＞激励PVビジュアルや第6シリーズメインビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）原泰久／集英社・キングダム製作委員会
