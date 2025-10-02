大人気シリーズ「プリキュア」のスピンオフ作品として、2025年4月より配信がスタートした新作ショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』が、10月9日（木）よりシーズン2の配信が開始されることが発表された。☆新キャラクタービジュアルやグッズなどをチェック！（写真6点）＞＞＞大人気シリーズ「プリキュア」のスピンオフ作品ショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』のシーズン2がやってくる♪シーズン2では、舞