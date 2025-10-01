集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて連載中の、原作・静脈、漫画・依田瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の世界一ハードな婚活バトルアクション『マリッジトキシン』。2026年にTVアニメ化が決定、ティザービジュアルとティザーPVが公開された。＞＞＞PV場面カットやキャラクタービジュアルをチェック！（写真6点）原作・静脈、漫画・依田瑞稀による『マリッジトキシン』が2026年にTVアニメ化することが決定した。数百年続く