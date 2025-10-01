『マリッジトキシン』2026年TVアニメ化決定！ ティザービジュアル＆ティザーPVを公開
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて連載中の、原作・静脈、漫画・依田瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の世界一ハードな婚活バトルアクション『マリッジトキシン』。2026年にTVアニメ化が決定、ティザービジュアルとティザーPVが公開された。
原作・静脈、漫画・依田瑞稀による『マリッジトキシン』が2026年にTVアニメ化することが決定した。
数百年続く殺し屋『毒使い』の青年・下呂が『毒使い』の血を絶えさせないため、結婚詐欺師・城崎と共に最高の結婚を目指す世界一ハードな婚活バトルアクションだ。
このたび公開されたティザービジュアルでは、都会の夜景を背景に自身の武器となる毒をかまえる下呂と花束を抱え笑みを浮かべる城崎が描かれている。
あわせて公開となったティザーPVでは仕事のターゲット・城崎に毒を打ち込み追い詰めて行く下呂の姿が。しかしターゲットであるはずの城崎と共に敵に囲まれてしまうーー。窮地に立たされた下呂は城崎に「俺の結婚を手伝ってくれ！」と急なプロポーズの言葉を投げかけるが……。
殺し屋×結婚詐欺師の異色の最強バディが紡ぐ世界一ハードな婚活〈ミッション〉の幕開けに期待の高まる映像となっている。
そして、キャストやスタッフ情報も発表。
殺しのプロ『使い手』の中でも最強格となる五大名家『毒使い』下呂家の跡取りで、家を継ぐため婚活を始めた超一流殺し屋・下呂ヒカルを石谷春貴、下呂の婚活を手伝う凄腕結婚詐欺師・城崎メイを若山詩音が担当することが決定した。
さらにアニメーション制作は『僕のヒーローアカデミア』『ガチアクタ』などを手掛けるボンズフィルムが担当。監督は『キャロル＆チューズデイ』『メタリックルージュ』の堀元宣が、キャラクターデザイン・総作画監督は『SK∞ エスケーエイト』で総作画監督を、『薫る花は凛と咲く』でキャラクターデザイン・総作画監督を務めた徳岡紘平が担当。
あわせて下呂と城崎のキャラクタービジュアルも公開された。
そして、TVアニメ化を記念し原作：静脈先生、漫画：依田瑞稀先生とキャスト、メインスタッフより祝杯感溢れるコメントも到着いたしている。
『マリッジトキシン』TVアニメは2026年放送予定。続報もお楽しみに。
（C）静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会
