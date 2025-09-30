2025年4月に行われた「全国学力テスト」の結果について9月30日、文部科学省から都道府県別の平均点数が発表されました。県内は小学校・中学校ともに、すべての科目で前回を下回りました。全国学力テストは、小学6年生と中学3年生を対象に、文部科学省が毎年、全国一斉に実施しています。2025年は小・中ともに毎年実施する、国語、算数（数学）に加え、3年に1度行う理科のあわせて3教科で行われました。県教育委員会が文部科学省の