アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールキービジュアル・メインPVが公開！あわせて、オープニング主題歌は10-FEET『スパートシンドローマー』であることが発表された。☆PVカットや描き下ろしイラストをチェック！（写真14点）＞＞＞『ウマ娘 プリティーダービー』はCygamesが2016年に発表したクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぎ、ウマの耳と尻尾を持つ『ウマ娘』と呼ばれる少女たちが、仲間や