『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール・ビジュアル＆PV公開／OP主題歌は10-FEET
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールキービジュアル・メインPVが公開！ あわせて、オープニング主題歌は10-FEET『スパートシンドローマー』であることが発表された。
『ウマ娘 プリティーダービー』はCygamesが2016年に発表したクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぎ、ウマの耳と尻尾を持つ『ウマ娘』と呼ばれる少女たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台。発表以来、音楽やコミカライズ、TVアニメやゲームなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っており、中核的なコンテンツの1つである『ゲームアプリウマ娘 プリティーダービー』は非常に高い人気を得ている。
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』は『ウマ娘 プリティーダービー』に登場するオグリキャップを主人公としたスピンオフ漫画を原作としたアニメーション作品。
第1クールが2025年4月より放送され、10月5日（日）16：30からTBS系全国28局ネットにて第2クールが放送開始となる。
このたび、そんなアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』の第2クールキービジュアルやメインPV、オープニング主題歌情報が到着！
オグリキャップが挑む次なる戦いの舞台は、世界の強豪が集う国際レース「ジャパンカップ」。本レースに出走するキャラクターたちが描かれた躍動感と迫力ある第2クールキービジュアルがお披露目された。
さらに第2クールオープニング主題歌は10-FEETの新曲『スパートシンドローマー』に決定！
発表にあわせて公開された第2クールメインPVでは、ジャパンカップへの期待感が膨らみ、熾烈なレースを予感させる映像を10-FEETによるスピード感溢れる主題歌と共にお楽しみいただける。海外の強敵たちに挑むオグリキャップの活躍をぜひお楽しみに！
10-FEETの新曲『スパートシンドローマー』は10月8日（水）0：00からデジタルシングルとしてリリースされる。各音楽配信サービスにてご視聴いただけるのでお楽しみに！
また、10-FEET コメント動画が到着。楽曲制作にあたっての想いや本作の印象などを語るコメント動画もどうぞお見逃しなく！
TAKUMA（Vo.／Gt.）からは「ウマ娘達は楽しむかの様に心に巡らせて走る。その姿からイメージして10-FEETのメンバーと共有して作りました」とコメントも寄せられているので、PVとあわせて楽曲に込められた思いや作品とマッチしたその魅力も感じていただきたい。
さらに10月12日（日）よる9時からTBS系にて放送がスタートする日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』とアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のコラボが決定！
コラボを記念し『ザ・ロイヤルファミリー』に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフとしたウマ娘が、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』テイストで描き下ろしされたイラストが公開された。
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のオグリキャップと並んだコラボビジュアルは必見！
ブランチパークでのコラボ展開も予定されており、詳細は後日発表となるのでお楽しみに♪
（C）久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会
（C）Cygames, Inc.
