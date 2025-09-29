4年前に大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故をめぐる刑事裁判の控訴審が29日から始まりました。一審判決で認められた危険運転についてが焦点となります。 【写真を見る】時速194キロ死亡事故の控訴審始まる弁護側は過失運転致死罪の適用主張検察は控訴棄却求める 2021年2月、大分市で当時19歳の男が運転する時速194キロの乗用車が右折してきた車に衝突。小柳憲さん（当時50）が死亡しました。 最大の争点は「危険