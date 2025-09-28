2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÉã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡Ù¡£Âè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÀºÎî³¦¤ÇÊë¤é¤¹8ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦¥¨¥ì¥ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¸½ÂåÆüËÜ¤Ç²Ê³Ø¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Å¾À¸¼Ô¡£Êª¼Á¤ò²½¹ç¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¹½Â¤ÇÛÎó¤ò¹¥¤­¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥È¥¹¥­¥ë¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éã¡¦¥í¥ô¥§¥ë¤Ï¹ñ¤òµß¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î±ÑÍº¡¢Êì¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ï¸µ»Ï¤ÎÊì¤Ë¤·¤ÆÀºÎî¤Î½÷²¦¡ª°ì²È¤Ï¡¢ÀºÎî³¦¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢