投打で凄まじい成績を残し、存在感を示している大谷(C)Getty Imagesレギュラーシーズンの終幕が間近に迫り、大谷翔平ドジャース）の異能ぶりが際立ってきている。今年6月に投手として実戦復帰した大谷は、今季に投打二刀流を再始動。打っては打率.279、54本塁打、101打点、144得点、20盗塁、OPS1.006と強打者のそれと言えるハイアベレージを記録。一方で投手としてはリハビリによる制限下に身を置く中で、14先発（47イニング