原作の世界観を存分に体感することができる、北条司による人気作『シティーハンター』史上最大規模の原画展『シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER！！〜』が上野の森美術館にて開催されることが発表された。☆キービジュアルや特典をチェック！（写真5点）＞＞＞『週刊少年ジャンプ』に1985〜1991年まで連載された漫画『シティーハンター』が、2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えたことを記念して、作品史上最大