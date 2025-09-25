『シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER！！〜』約400点の原画展示、本作史上最大規模！
原作の世界観を存分に体感することができる、北条司による人気作『シティーハンター』史上最大規模の原画展『シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER！！〜』が上野の森美術館にて開催されることが発表された。
『週刊少年ジャンプ』に1985〜1991年まで連載された漫画『シティーハンター』が、2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えたことを記念して、作品史上最大規模となる原画展『シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER！！〜』（以下シティーハンター展）が、2025年11月22日（土）〜12月28日（日）の期間で上野の森美術館にて開催されることが決定した。
本展は、『シティーハンター』に魅せられたすべてのファンに捧げる、誰もが心に刻んだ名場面と名台詞満載の作品史上最大の展覧会。
リョウと香の運命的な出会い。
個性豊かな仲間や依頼人と築き上げた信頼。
そしてかけがえのないパートナーとして互いを認め合う獠と香の絆。
クールで、コミカルで、時に切なく、心揺さぶる感動の物語を、今ここに凝縮する。
展示されるのは、圧巻の400点を超える直筆原画。
さらに、貴重な資料や、世界観に没入できるフォトスポット、特別映像など、ファン必見の展示が満載だ。
40年の時を超えて輝き続ける『シティーハンター』の尽きることのない魅力を、心ゆくまでご堪能いただける展覧会、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。
本展覧会のチケットは9月25日（木）10：00より販売開始。
通常チケットのほか、一般観覧に先駆けいち早く展覧会を楽しみたい方のために11月22日〜23日の2日間の日時指定券をご用意。
ほかにも、「オリジナルスノードーム」や「オリジナルピンズ」が特典のセット券、2名でご来場いただくとお得なパートナー券など、バラエティ豊かなチケットがご用意されている。チケットの詳細は展覧会HPや各プレイガイドなどをチェックしよう。
本展示会に関する続報は、10月下旬〜11月上旬にご案内予定。
なお、展覧会の開催にあたり、『XYZ…冴羽リョウを上野の森美術館に呼びたい！！』というクラウドファンディング企画も実施されるのでこちらもぜひご注目を！
※冴羽リョウの「リョウ」は、けものへんに「僚」のつくりが正式表記。
（C）北条司／コアミックス 1985
