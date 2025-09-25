2025年の阿波踊りを映した写真のコンテストで入賞した作品を集めた展示会が、9月25日から徳島市で開かれています。県内の写真愛好家グループ「全日本写真連盟県本部」では、会員の技術の向上と阿波踊りの盛り上げを目的に、毎年、フォトコンテストを開いています。会場には、2025年のコンテストに応募があった168点の中から、賞に選ばれた作品16点が展示されています。徳島市、姫田慎治さんの作品です。演舞場初日、突然の大