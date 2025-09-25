※このコラムは『愛の、がっこう』11話までのネタバレを含んでいます。■冒頭から恐ろしいフラグを立てるカヲル愛実（木村文乃）との未来のため、美容師を目指して美容学校の入学試験を受けることとなったカヲル（ラウール）。カヲルの母・奈央（りょう）も過去に美容師だったが、縁を切ったことで同じ道を歩むことに躊躇がなくなったよう。入学試験には学力試験や、400字の作文があり、文字の読み書きに困難があるカヲルにとって