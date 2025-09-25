『ちいかわ』のオフィシャルショップ『ちいかわらんど 原宿店』が、2025年10月10日（金）に増床リニューアルオープン。記念商品や先行販売商品、お買い上げ特典も用意される。＞＞＞『ちいかわらんど 原宿店』記念商品や先行販売商品をチェック！（写真15点）『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノが描く、X（旧twitter 以下X）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』