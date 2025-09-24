チェイスフィールドの客席に座っていたレジェンドOB【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手が先発登板した23日（日本時間24日）のダイヤモンドバックス戦を、“超大物”が観戦していた。チェイス・フィールドでの一戦。三塁寄りのバックネット裏に腰かけていたのは、遠目でからでも存在が確認できるランディ・ジョンソン氏だった。62歳のジョンソン氏は、2メートル8センチの