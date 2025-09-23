TVアニメ『魔法騎士レイアース』の30周年記念として、本格コラボジュエリー＆新規描き起こしイラスト使用のグッズが宝石専門店KARATZより登場する。☆本格的なジュエリーが使われたコラボアクセサリーをチェック！（写真12点）＞＞＞『魔法騎士（マジックナイト）レイアース』は漫画家集団CLAMPの代表作1つ。原作は『なかよし』（講談社刊）で連載され、東京ムービー（現トムス・エンタテインメント）制作で、1994年にTVアニメが放