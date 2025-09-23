中小企業や農林漁業者などに向けた支援や、それぞれの抱える課題などについて意見を交わすシンポジウムが9月22日、徳島市で開かれました。このシンポジウムは中小企業や農林漁業者を応援し、地域経済の活性化につなげようと日本政策金融公庫などが開きました。パネリストたちは、それぞれの事業者が抱える様々な課題や、行政が民間の金融機関や教育機関と連携して行う支援の在り方について意見を交わしました。（神山まるごと高専