2025年が昭和100年にあたることにちなんで、昭和に関する本を集めた企画展が、9月23日から徳島市の県立図書館で始まりました。これは2025年が昭和100年、戦後80年の節目にあたることにちなんで、県立図書館が企画したものです。会場には1933年以降に出版された昭和に関する本や、戦時中の出版物など78冊が展示されています。こちらのコーナーでは、大阪万博やつくば万博、東京オリンピック開催など、昭和を代表する出