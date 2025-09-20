北海道・北斗市で、赤信号を無視するロードバイクがカメラに捉えられた。交差点に進入していた車は急停止し、接触事故寸前だった。撮影者は無謀な運転ぶりに「いつ事故が起きてもおかしくない」と語る。一方、埼玉・朝霞市ではウィリーで無謀な走行を行う自転車も現れ、撮影者は遭遇時の恐怖をこぼしている。赤信号無視のロードバイク…左手上げ“ごめんね”北海道・北斗市で11日午後2時半頃に撮影されたのは、車道をふさぐように