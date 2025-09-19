キャッチボール中に珍しいシーン【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、本拠地でのジャイアンツ戦前にキャッチボールを行った。最中には、珍しくゴロ捕球を行って軽快なフィールディングを披露した。普段通りキャッチボールを行っていた大谷は、ボールを転がしてもらい捕球と送球の練習を実施。腰をしっかりと落とし、内野手のような体勢でゴロを