NTT西日本の本社＝大阪市NTT西日本は18日の記者会見で、京都府と大阪府全域、兵庫県の一部で16日に発生したひかり電話と固定電話が利用できないなどの通信障害について「多大なご不便ご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げる」と謝罪した。セキュリティーサーバーを更新する工事で設定を誤ったことが原因だったとしている。通信障害の原因を当初、通信設備の故障としていたが、人為的なミスだったという。奥田慎治執行役