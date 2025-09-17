豊富な便利グッズが手軽に購入できる100円ショップのダイソーは、暮らしには欠かせない存在。「節約生活でも主役級の活躍です」と話してくれたのは、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で動画を配信する、節約歴6年の主婦みさきさん。今回は、みさきさんが節約生活をする上で「本当に役立った」コスパ最強のお助けアイテムを紹介してくれました。1：みじん切りが秒でできる「ハンドル野菜カッター」ハンドル野菜カッターは