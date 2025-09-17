2024年に県内で売上高が100億円を上回った企業は38社で、1位は去年に引き続いて日亜化学工業の3806億1500万円だったことが、民間の信用調査会社のまとめでわかりました。東京商工リサーチ高松支社によりますと、2024年、県内で売上高が100億円を上回った企業は38社でした。1位は前年に引き続いて、日亜化学工業の3806億1500万円ですが、電池材料の正極材の収入が落ち込み、四国での順位を2位から5位に落としました。県内2位