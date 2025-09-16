JR東日本の「Suicaのペンギン」がデザインされた、おシャレでかわいいバングルウォッチが新登場！大人っぽい、でもキュートなアイテムをご紹介！☆大人っぽ可愛い上品なバングルウォッチをチェック！（写真9点）＞＞＞JR東日本のICカード「Suica」のマスコットキャラクター「Suicaのペンギン」のバングルウォッチがアサミズカンパニーよりリリースされる。本アイテムはSuicaのペンギンと子ペンギンのふたりが文字盤にデザインさ