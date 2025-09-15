敬老の日の9月15日、徳島市の遠藤彰良市長が、市内に住む105歳の女性宅を訪れ、長寿の祝い状を贈りました。祝い状が贈られたのは、徳島市の市葉ミヤ子さん105歳です。敬老の日の15日、市葉さんの元には遠藤市長がお祝いに訪れたほか、親族ら約50人が集まりました。遠藤市長から祝い状を贈られ、「その笑顔が健康の秘訣ですね」と声を掛けられると、市葉さんは「毎日お酒を飲むことが長寿の秘訣です」と嬉しそうに話しました。旧井