『ムーミン』とコラボレーションした特別パッケージの「ネピア 鼻セレブティシュ ムーミンコラボパッケージ」が、2025年9月下旬より順次、全国で数量限定発売される。＞＞＞コラボパッケージをチェック！（写真7点）『ムーミン』は、フィンランドを代表する作家・芸術家のトーベ・ヤンソンによって1945年に初めて発売された物語。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんのアニメ作品、キャラクターグッズ、テー