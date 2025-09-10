宝塚音楽学校の「小さな慰霊碑」兵庫県宝塚市は「宝塚歌劇団」の本拠地である。阪急宝塚駅を降りるとヨーロッパ風の外観を持つ宝塚大劇場や宝塚ホテル、そして若い女性達がスターを目指して技術を磨く、宝塚音楽学校などが立ち並んでいる。この宝塚音楽学校の駐車場内に小さな慰霊碑がひとつ建っている。あまり目立たない場所にあるが、この慰霊碑は今から70年近く前、宝塚大劇場の公演中に事故死したある若い団員を偲んで建てられ