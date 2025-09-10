国民の冷めた目線「中華民族は独立独歩し、強大であり続ける偉大な民族だ」中国の習近平国家主席は9月3日、北京で開かれた過去最大規模の軍事パレード（中国戦勝節80周年閲兵式）での演説でこのように強調した。パレードでは極超音速ミサイルや水中ドローン、兵器化した「オオカミロボット」などの最新兵器が次々と登場させることで、中国は強大な軍事力を国際社会に印象づけた。軍事パレードの目的は共産党政権への求心力の強化だ