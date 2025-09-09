B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、サンリオ（東京都品川区）のユニット「はぴだんぶい」と初コラボレーションしたアイスクリームケーキ「はぴだんぶい パレット6」を、9月12日から発売します。各キャラクターに合わせたフレーバー「はぴだんぶい」は「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味を込めて結成された、サンリオの“6にんの男のコ”に