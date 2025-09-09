B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、サンリオ（東京都品川区）のユニット「はぴだんぶい」と初コラボレーションしたアイスクリームケーキ「はぴだんぶい パレット6」を、9月12日から発売します。

各キャラクターに合わせたフレーバー

「はぴだんぶい」は「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味を込めて結成された、サンリオの“6にんの男のコ”によるユニット。メンバーは「ポチャッコ」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」で、今年結成5周年を迎えます。

「はぴだんぶい パレット6」は、メンバーが“カッコよくダンスをしているようなイメージ”のアイスクリームケーキ。ダンスしたときのポップな印象をイメージした、大小さまざまなサイズのホイップクリームが絞られています。チョコレートプレートは各キャラクターのデザイン。各キャラクターのイメージに合わせ、人気フレーバーがセレクトされています。

また、フィルムとパッケージ底面の台紙も、ストーリーが込められたオリジナルデザイン仕様です。

価格は4000円（税込み）。数量限定で販売されます。