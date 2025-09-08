人が集まり、対話し、暮らしを分かち合う場があるからこそ関係が生まれる。建築家ユニットの大西麻貴＋百田有希/o+hは、大きな風景から小さな手触りまで、スケールを往復しながら関係を編み込んでいく。美しいだけでなく、愛され続ける建築を目指して。「WIRED Innovation Award 2025」受賞者インタビュー。