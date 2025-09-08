「WIRED Innovation Award 2025」（協賛：積水ハウス株式会社）は、よりよい未来のためのイノベーションに資する個人や団体を顕彰するプロジェクト。コンセプトは「この革新は、未来のシアワセのためにある」。いまの時代にふさわしいかたちで6年ぶりに再始動し、新たな革新を体現する20組のイノベーターを顕彰していく。