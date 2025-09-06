８月27日に徳島県板野町で発生した山火事について、町は６日正午「鎮火した」と発表しました。８月27日、板野町川端の山の中腹で発生した山火事で県は翌28日、自衛隊に災害派遣を要請。これを受けて発生3日目の29日早朝から自衛隊のヘリコプターなどが上空からの消火活動を開始しました。連日の放水で、煙は徐々に収まったものの、山肌などが高温となる「熱源」が複数確認されるとして消火活動が続けられ、町は４日深夜にな