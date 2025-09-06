「オリオールズ−ドジャース」（５日、ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手」で先発マウンドに上がった。二回にラッシングのサインに激しく首を振るシーンがあり、米メディアが注目してピックアップした。二回１死からカウセルを迎えた場面。ラッシングのサインに対して激しく何度も首を振り、鬼気迫る表情で何かをつぶやいた。そして投じたのは１００マイルのフォーシーム。この様子に米ＦＯＸスポーツは