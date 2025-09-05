新潟市で4日、起きた火事。現場は近くに保育園がある住宅街で、一時騒然となりました。勢いよく燃えさかる炎。黒煙があがる建物の3階部分には、人の姿がありましたが、意を決したのか。そのまま飛び降りました。目撃した人「消防車が来てから3階から飛び降りた」「“熱い、熱い”と叫んでいましたので」近所の人「びっくりしました。あれだけの消防車がくれば、驚きますよね」警察などによると、4日正午前、近くを通りかかった人か