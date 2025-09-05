1824年に交響曲第九を作曲したベートーヴェン（1770-1827）が重厚な弦楽四重奏曲に注力して人気を失うと、代わってロッシーニ（1792-1868）が『セビリアの理髪師』（1816）や『ウィリアム・テル』（1829）といった軽妙なオペラで名声を博し、裕福な銀行家の息子であったマイアベーア（1791-1864）も壮大なグランドオペラでベートーヴェンに続きました。キルケゴールと同世代のワーグナー（26、1813-1883）は、借金を抱えながら1839