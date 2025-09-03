9月3日、麻薬取締法違反の疑いで、同居する交際女性とともに逮捕された俳優・清水尋也容疑者（26）。7月10日までに東京都杉並区の自宅で、大麻の成分を含む植物片を所持した疑いが持たれている。「警視庁の捜査員が3日午前4時すぎに、清水容疑者の自宅を捜索したところ、テーブルの上に乾燥大麻のような植物片や吸引に使う巻紙が見つかりました。今年1月に清水容疑者が大麻を使用しているという情報が警視庁に入り、慎重に捜査が進